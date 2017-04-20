В результате обстрела из танков и минометов у Авдеевки погибли два украинских бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования применили неподалеку Авдеевки танки и минометы, в результате чего погибли по предварительной информации двое украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенный неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщили в пресс-центре АТО.
По их информации, на данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Как сообщал УНН, в течение 20 мая в зоне проведения АТО получили ранения четверо украинских военнослужащих.