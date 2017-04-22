Внаслідок обстрілу у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків - А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок нічного обстрілу з боку противника у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
Так, за словами А.Лисенка, минулої доби одразу після опівночі, бойовики розпочали вести вогонь по житлових кварталах із міномета і танка у районі маріїнського райцентру.
Також, за словами А.Лисенка, окупанти обстрілювали українські позиції у темну і у світлу пору доби. Після 14 години там бойові дії призупинилися.
Водночас, на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне минулої доби бойовики активізувалися у другій половині дня.
"Всього вчора на маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, 4 із них – із важкого озброєння", - розповів А.Лисенко.
"На щастя, постраждалих серед цивільних немає", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики здійснили 17 обстрілів на донецькому напрямку.