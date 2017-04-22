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Внаслідок обстрілу у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків - А.Лисенко

Київ • УНН

 • 9926 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок нічного обстрілу з боку противника у Мар'їнці пошкоджено п'ять житлових будинків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Так, за словами А.Лисенка, минулої доби одразу після опівночі, бойовики розпочали вести вогонь по житлових кварталах із міномета і танка у районі маріїнського райцентру.

Також, за словами А.Лисенка, окупанти обстрілювали українські позиції у темну і у світлу пору доби. Після 14 години там бойові дії призупинилися.

Водночас, на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне минулої доби бойовики активізувалися у другій половині дня.

"Всього вчора на маріупольському напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів, 4 із них – із важкого озброєння", - розповів А.Лисенко.

"На щастя, постраждалих серед цивільних немає", - сказав він.

Нагадаємо, бойовики здійснили 17 обстрілів на донецькому напрямку.

Українські Національні Новини

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