В результате обстрела в Марьинке повреждено пять жилых домов - А.Лысенко

Так, по словам А.Лысенко, за минувшие сутки сразу после полуночи, боевики начали вести огонь по жилым кварталам с миномета и танка в районе мариинского райцентра.

Также, по словам А.Лысенко, оккупанты обстреливали украинские позиции в темную и в светлое время суток. После 14 часов там боевые действия приостановились.

В то же время, на участке фронта Павлополь-Широкино прошедшие сутки боевики активизировались во второй половине дня.

"Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов, 4 из них - из тяжелого вооружения", - рассказал А.Лысенко.

"К счастью, пострадавших среди гражданских нет", - сказал он.

Напомним, боевики совершили 17 обстрелов на донецком направлении.