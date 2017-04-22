В результате обстрела в Марьинке повреждено пять жилых домов - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате ночного обстрела со стороны противника в Марьинке повреждено пять жилых домов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
Так, по словам А.Лысенко, за минувшие сутки сразу после полуночи, боевики начали вести огонь по жилым кварталам с миномета и танка в районе мариинского райцентра.
Также, по словам А.Лысенко, оккупанты обстреливали украинские позиции в темную и в светлое время суток. После 14 часов там боевые действия приостановились.
В то же время, на участке фронта Павлополь-Широкино прошедшие сутки боевики активизировались во второй половине дня.
"Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов, 4 из них - из тяжелого вооружения", - рассказал А.Лысенко.
"К счастью, пострадавших среди гражданских нет", - сказал он.
Напомним, боевики совершили 17 обстрелов на донецком направлении.