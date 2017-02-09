Внаслідок обстрілу бойовиків знеструмлені селища Талаківка і Гнутове (доповнено)
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вчора о 21:05 в районі населеного пункту Талаківка, що на Донеччині, стався обстріл, в результаті якого осколками була пошкоджена електростанція. Внаслідок обстрілу селища Талаківка і Гнутове, а також близько 500 дворів в Сартані залишилися без електропостачання. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Маріупольської міськради.
Як повідомив селищний голова Талаківки В'ячеслав Салгалов, через пошкодження підстанції зупинилася котельня, що забезпечує теплом школу і дитячий садок селища. За його словами, заняття тимчасово зупинені. Жертв або постраждалих серед населення немає.
Під головуванням заступника міського голови Михайла Когута скликано робочу нараду за участю всіх служб міста, на якому розглянуть шляхи ліквідації наслідків обстрілу. Інформація буде доповнена.
Також на сторінці у Facebook "Укртрансгазу" повідомили про знеструмлення газорозподільної станції.
"#маріуполь: через бойові дії газорозподільна станція залишилась без електрики, працюємо на резервному живленні, газ споживачам подається", - йдеться у повідомленні.