Внаслідок обстрілу бойовиків в Авдіївці поранені дві жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Дві жінки постраждали в результаті мінометного обстрілу бойовиками Авдіївки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Авдіївка, 11:00. В результаті мінометного обстрілу бойовиками міста на вул.Спортивній дві жінки, 55 років і 81 рік, отримали осколкові поранення. Також на вул.Спортивної пошкоджені будинки №26, 28, 31", - повідомив В.Аброськін.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. Співробітники поліції продовжують оглядати пошкоджені домоволодіння.