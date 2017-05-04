Внаслідок обстрілу бойовиків в Авдіївці поранені дві жінки

"Авдіївка, 11:00. В результаті мінометного обстрілу бойовиками міста на вул.Спортивній дві жінки, 55 років і 81 рік, отримали осколкові поранення. Також на вул.Спортивної пошкоджені будинки №26, 28, 31", - повідомив В.Аброськін.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. Співробітники поліції продовжують оглядати пошкоджені домоволодіння.