Из-за обстрела боевиков в Авдеевке ранены две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Две женщины пострадали в результате минометного обстрела боевиками Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“Авдеевка, 11:00. В результате минометного обстрела боевиками города на ул.Спортивной две женщины, 55 лет и 81 год, получили осколочные ранения. Также на ул. Спортивной повреждены дома № 26, 28, 31”, — сообщил В.Аброськин.
На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. Сотрудники полиции продолжают осматривать поврежденные домовладения.