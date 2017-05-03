Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено будинки мирних жителів

Вчора близько 20:00 бойовики обстріляли околиці прифронтового міста. Під вогнем знов опинилась вулиця Соборна, яка знаходиться поруч з промисловою зоною. На цій вулиці майже кожний будинок має сліди обстрілів, а вчора знову постраждало ще 2 приватних домоволодіння.

“Будинок, власницею якого є місцева одинока пенсіонерка, вже не вперше стає „мішенню“ бойовиків. Тільки 20 квітня осколками від снарядів було пошкоджено її паркан, а вчора — вікна, стіни та дах оселі”, — йдеться у повідомленні.

Жінка розповіла, що на момент обстрілу знаходилася в будинку саме в тій кімнаті, біля вікна якої вибухнула міна і дивом не постраждала.

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“Це вже не перше потрапляння снарядів до мене у двір, — розповідає містянка, — були „прильоти“ і раніше. Я живу одна, дітей не маю, допомогти нікому, доводиться самотужки потроху відновлювати житло і чекати коли це все закінчиться”, — розповідає пенсіонерка.

Жінка має певні проблеми із здоров’ям, тому для неї проблематично дістатися центру міста, і вона попросила поліцейських відвезти її до міськради, аби вона змогла написати там заяву про надання допомоги. Правоохоронці негайно відреагували на прохання і доставили її в потрібне місце, а також залишили номери своїх телефонів, щоб вона могла звернутись до них за допомогою в будь-який момент.

Також під час цього обстрілу було пошкоджено сусіднє домоволодіння, на щастя, в ньому ніхто не проживає. Правоохоронці обходять постраждалий район та з’ясовують чи є інші пошкодження, а також надають допомогу громадянам, яким вона необхідна.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.