В результате обстрела Авдеевки повреждены дома мирных жителей

Вчера около 20:00 боевики обстреляли окрестности прифронтового города. Под огнем вновь оказалась улица Соборная, которая находится рядом с промышленной зоной. На этой улице почти каждый дом имеет следы обстрелов, а вчера снова пострадали еще 2 частных домовладения.

“Дом, владелицей которого является местная одинокая пенсионерка, уже не впервые становится „мишенью“ боевиков. Только 20 апреля осколками от снарядов был поврежден ее забор, а вчера — окна, стены и крышу дома”, — говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что на момент обстрела находилась в доме именно в той комнате, у окна которой взорвалась мина и чудом не пострадала.

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“Это уже не первое попадание снарядов ко мне во двор, — рассказывает горожанка, — были „прилеты“ и раньше. Я живу одна, детей нет, помочь некому, приходится самостоятельно понемногу восстанавливать жилье и ждать когда это все закончится”, — рассказывает пенсионерка.

Женщина имеет определенные проблемы со здоровьем, поэтому для нее проблематично добраться до центра города, и она попросила полицейских отвезти ее в горсовет, чтобы она смогла написать там заявление о предоставлении помощи. Правоохранители немедленно отреагировали на просьбу и доставили ее в нужное место, а также оставили номера своих телефонов, чтобы она могла обратиться к ним за помощью в любой момент.

Также во время этого обстрела было повреждено соседнее домовладение, к счастью, в нем никто не проживает. Правоохранители обходят пострадавший район и выясняют имеются ли другие повреждения, а также оказывают помощь гражданам, которым она необходима.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.