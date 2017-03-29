Внаслідок обстрілів Луганщини постраждав український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Вдень, 28 березня, внаслідок обстрілу з автоматичних гранатометів поранено українського військового поблизу села Новоолександрівка на Луганщині, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Крім того, протягом минулої доби та після півночі об’єднані російсько-терористичні бандформування 11 разів порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування.
Зокрема, у напрямку сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке дев’ять разів застосовувалися 120-мм і 82-мм міномети та великокаліберні кулемети.
По позиціях українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району бойовиками двічі відкривався вогонь з 120-мм мінометів, БМП і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв УНН, консульство Польщі обстріляли у Луцьку.