Вследствие обстрелов Луганской области пострадал украинский военный

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Днем, 28 марта, в результате обстрела из автоматических гранатометов ранен украинский военный вблизи села Новоалександровка в Луганской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 11 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

В частности, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое девять раз применялись 120-мм и 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

По позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района боевиками дважды открывался огонь из 120-мм минометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНН, консульство Польши обстреляли в Луцке.

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