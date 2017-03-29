Вследствие обстрелов Луганской области пострадал украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Днем, 28 марта, в результате обстрела из автоматических гранатометов ранен украинский военный вблизи села Новоалександровка в Луганской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования 11 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.
В частности, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое девять раз применялись 120-мм и 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.
По позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района боевиками дважды открывался огонь из 120-мм минометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал УНН, консульство Польши обстреляли в Луцке.