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Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі постраждали четверо військових

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій Об’єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення, ще троє, зокрема військові медики, зазнали бойових травм. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Вчора, внаслідок ведення бойових дій на луганському напрямку, а саме в районі Кримського, під час ворожого обстрілу отримав поранення один наш військовослужбовець. Окрім того, за минулу добу бойових травмувань зазнали троє наших бійців. Серед травмованих військові медики, які під час обстрілу наших укріплень займалися евакуацією пораненого захисника”, — сказав Мотузяник.

За його словами, усіх поранених і травмованих було оперативно доставлено до лікувального закладу, стан їхнього здоров’я характеризується як задовільний.

Також Мотузяник зазначив, що упродовж минулої доби, 17 червня, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 20 ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 89 мін зі зброї, яка заборонена мінськими домовленостями.

“З метою недопущення просування противника вглиб наших позицій та придушення вогневої активності противника, військовослужбовці Об’єднаних сил „відповідали“ ворогу влучним вогнем та надійно утримували позиції. 9 разів наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння”, — зауважив представник Міноборони.

Нагадаємо, впродовж 16 червня бойовики 27 разів вели прицільний вогонь по підрозділам ЗСУ на Донбасі, у результаті чого українські військові були змушені у 9 випадках відкривати вогневу відповідь.

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