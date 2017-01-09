Внаслідок негоди на Одещині загинув прикордонник

Тіло чоловіка знайшли біля цегляного заводу. Рідні втратили зв'язок із ним 7 січня, коли він вирішив пішки дістатися с.Шевченкове.

За словами П.Бойченка, хлопець 1995 року народження був військовослужбовцем Ізмаільського прикордонного загону. Наразі з'ясовуються всі обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель ще однієї людини на Одещині через негоду.