Внаслідок негоди на Одещині загинув прикордонник
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 січня. УНН. Від переохолодження в Одеській області загинула ще одна людина. Про це на своій сторінці у Facebook написав голова Кілійськоі райради Павло Бойченко, передає кореспондент УНН.
Тіло чоловіка знайшли біля цегляного заводу. Рідні втратили зв'язок із ним 7 січня, коли він вирішив пішки дістатися с.Шевченкове.
За словами П.Бойченка, хлопець 1995 року народження був військовослужбовцем Ізмаільського прикордонного загону. Наразі з'ясовуються всі обставини смерті чоловіка.
Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель ще однієї людини на Одещині через негоду.