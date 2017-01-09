В результате непогоды в Одесской области погиб пограничник
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. От переохлаждения в Одесской области погиб еще один человек. Об этом на своий странице в Facebook написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко, передает корреспондент УНН.
Тело мужчины нашли у кирпичного завода. Родные потеряли связь с ним 7 января, когда он решил пешком добраться до с.Шевченково.
По словам П.Бойченка, парень 1995 года рождения был военнослужащим Измаильского пограничного отряда. Сейчас выясняются все обстоятельства смерти мужчины.
Напомним, ранее стало известно о гибели еще одного человека в Одесской области из-за непогоды.