Внаслідок лондонського теракту постраждали представники 11 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила сьогодні прем'єр-міністр Тереза Мей, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, передає УНН із посиланням на ТАСC.
"Крім 12 британців, які потрапили до лікарні, серед постраждалих є троє французьких дітей, двоє румунів, четверо південнокорейців, один німець, один поляк, один ірландець, один китаєць, один італієць, один американець і два греки", – сказала глава уряду.
"Ми тісно контактуємо з владою тих країн, громадяни яких постраждали", – додала Т.Мей.
Нагадаємо, як повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, серед постраждалих унаслідок теракту в Лондоні українців немає.
Як повідомляв УНН, учора на Вестмінстерському мосту в британській столиці, поблизу будівлі парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі. В результаті щонайменше дві людини загинули і кілька десятків отримали поранення.
Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.
Відповідальність за напад узяло на себе угруповання “Ісламська держава”.
Семеро поранених досі в критичному стані. Окрім них до лікарні потрапили ще 29 людей, повідомляє поліція.