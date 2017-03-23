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Внаслідок лондонського теракту постраждали представники 11 країн

Внаслідок лондонського теракту постраждали представники 11 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила сьогодні прем'єр-міністр Тереза ​​Мей, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, передає УНН із посиланням на ТАСC.

"Крім 12 британців, які потрапили до лікарні, серед постраждалих є троє французьких дітей, двоє румунів, четверо південнокорейців, один німець, один поляк, один ірландець, один китаєць, один італієць, один американець і два греки", – сказала глава уряду.

"Ми тісно контактуємо з владою тих країн, громадяни яких постраждали", – додала Т.Мей.

Нагадаємо, як повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, серед постраждалих унаслідок теракту в Лондоні українців немає.

Як повідомляв УНН, учора на Вестмінстерському мосту в британській столиці, поблизу будівлі парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі. В результаті щонайменше дві людини загинули і кілька десятків отримали поранення.

Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання “Ісламська держава”.

Семеро поранених досі в критичному стані. Окрім них до лікарні потрапили ще 29 людей, повідомляє поліція.

 

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