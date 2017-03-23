В результате лондонского теракта пострадали представители 11 стран

"Кроме 12 британцев, которые попали в больницу, среди пострадавших есть трое французских детей, двое румын, четверо южнокорейцев, один немец, один поляк, один ирландец, один китаец, один итальянец, один американец и два грека", - сказала глава правительства.

"Мы тесно контактируем с властями тех стран, граждане которых пострадали", - добавила Т.Мэй.

Напомним, как сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших в результате теракта в Лондоне украинцев нет.

Как сообщал УНН, вчера на Вестминстерском мосту в британской столице, у здания парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему перегородили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Семеро раненых до сих пор в критическом состоянии. Кроме них в больницу попали еще 29 человек, сообщает полиция.