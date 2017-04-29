Внаслідок конфлікту між перевізниками в Києві госпіталізовано одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві невідомі пошкодили три маршрутні таксі, які курсували з Вишневого до столиці. При цьому внаслідок сутички одна людина була госпіталізована. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив директор команії-перевізника Віталій Шиденко.
“Сьогодні зранку було скоєно три напади на наші маршрутки. Невідомі закидали їх камінням, коли вони рухалися маршрутом “Вишневе — Київ”, — сказав В.Шиденко.
За його словами, напади відбулися біля станції метро “Академмістечко”, на зупинці “Електронмаш” на Великій кільцевій дорозі, а також на зупинці “вул. Жмеринська”.
“Коли ми спробували затримати нападника, він одному з активістів наніс удар молотком по голові. За ним (постраждалим — ред.) приїхала швидка”, — додав В.Шиденко.
Він також сказав, що підозрює в організації нападу перевізника-конкурента.
"Ми працювати почали з сьогоднішнього дня і знизили ціну на проїзд на 4 грн — з 14 до 10 грн. Вони (конкуренти — ред.) побачили, що у нас більше пасажирів і, мабуть, вирішили нас провчити таким чином",- зазначив перевізник.
За його словами, на місця всіх інцидентів була викликана поліція.
Як повідомляв УНН, у нічному клубі м.Бахмут Донецької області сталася перестрілка, в результаті якої 33-річний місцевий житель отримав вогнепальне поранення з численними ураженнями внутрішніх органів.