В результате конфликта между перевозчиками в Киеве госпитализирован один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве неизвестные повредили три маршрутных такси, которые курсировали из Вишневого в столицу. При этом в результате стычки один человек был госпитализирован. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил директор комании-перевозчика Виталий Шиденко.
“Сегодня утром были совершены три нападения на наши маршрутки. Неизвестные забросали их камнями, когда они двигались по маршруту “Вишневое — Киев”, — сказал В.Шиденко.
По его словам, нападения произошли возле станции метро “Академгородок”, на остановке “Электронмаш” на Большой кольцевой дороге, а также на остановке “ул. Жмеринская”.
“Когда мы попытались задержать нападавшего, он одному из активистов нанес удар молотком по голове. За ним (пострадавшим — ред.) приехала скорая”, - добавил В.Шиденко.
Он также сказал, что подозревает в организации нападения перевозчика-конкурента.
“Мы работать начали с сегодняшнего дня и снизили цену на проезд на 4 грн — с 14 до 10 грн. Они (конкуренты — ред.) увидели, что у нас больше пассажиров и, видимо, решили нас проучить таким образом”, — отметил перевозчик.
По его словам, на места всех инцидентов была вызвана полиция.
Как сообщал УНН, в ночном клубе г.Бахмут Донецкой области произошла перестрелка, в результате которой 33-летний местный житель получил огнестрельное ранение с многочисленными поражениями внутренних органов.