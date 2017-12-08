Внаслідок ДТП за участі вантажівки на Донеччині загинуло двоє людей
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Базмутському районі Донецької області сьогодні вранці загинули дві людини. Про це повідомили у прес-службі Бахмутського відділення поліції, передає УНН.
“За попередніми даними водій автомобіля „ВАЗ“ зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. Водій та пасажир легкового автомобіля загинули на місці” — йдеться у повідомленні.
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Відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
Наразі поліцейські проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, 7 грудня у Києві вантажівка зіштовхнулась з легковиком, внаслідок чого водій легковика загинув.