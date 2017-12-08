В результате ДТП с участием грузовика в Донецкой области погибли два человека

“По предварительным данным водитель автомобиля „ВАЗ“ столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте”, — говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование.

Напомним, 7 декабря в Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего водитель легковушки погиб.