В результате ДТП с участием грузовика в Донецкой области погибли два человека
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Базмутском районе Донецкой области сегодня утром погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Бахмутского отделения полиции, передает УНН.
“По предварительным данным водитель автомобиля „ВАЗ“ столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте”, — говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).
Сейчас полицейские проводят досудебное расследование.
Напомним, 7 декабря в Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего водитель легковушки погиб.