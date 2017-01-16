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Внаслідок ДТП у Слов’янську постраждало 7 осіб

Внаслідок ДТП у Слов’янську постраждало 7 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Слов’янську Донецької області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса постраждало семеро осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Так, близько сьомої ранку до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на вулиці Сучасній. При виїзді правоохоронців на місце події було встановлено, що 38-річний водій мікроавтобуса “Опель Віваро”, що прямував із Покровська до Харкова, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини. Згідно з висновком експертизи у момент аварії у стані сп’яніння він не перебував. В результаті наїзду транспортного засобу на стовп сам водій та шестеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження середньої та легкої тяжкості.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі правоохоронці перевіряють всі обставини події.

Українські Національні Новини

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