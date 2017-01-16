В результате ДТП в Славянске пострадали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали семь человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, около семи утра в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Современной. При выезде правоохранителей на место происшествия было установлено, что 38-летний водитель микроавтобуса "Опель Виваро", следовавший из Покровска в Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Согласно заключению экспертизы в момент аварии в состоянии опьянения он не находился. В результате наезда транспортного средства на столб сам водитель и шесть его пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой тяжести.
По факту события открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.