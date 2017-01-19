Внаслідок ДТП у Маріуполі постраждали двоє людей

Близько 14:00 по вулиці Тополиної 39-річний водій автомобілю “ВАЗ-2110”, за попередніми даними, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “ДЄУ Сенс”, який рухався назустріч. Внаслідок пригоди постраждали обидва водії. 28-річний водій автомобілю “Дєу Сенс” знаходиться у важкому стані.

Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває слідство.