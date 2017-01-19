В результате ДТП в Мариуполе пострадали два человека

Около 14:00 по улице Тополиной 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Дэу Сенс", который двигался навстречу. В результате происшествия пострадали оба водителя. 28-летний водитель автомобиля "Дэу Сенс" находится в тяжелом состоянии.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификацией ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается следствие.