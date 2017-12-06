Внаслідок ДТП у Маріуполі маршрутка врізалась в дерево, є постраждалі

Попередньо встановлено, що причиною аварії стало недотримання водієм маршрутки безпечної швидкості та дистанції. Ще до приїзду правоохоронців на місці ДТП працювали бригади "швидкої".

Трьох людей з травмами різного ступеня було доставлено до медичного закладу. Іншим учасникам дорожньої пригоди надали допомогу на місці.

Наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Рівненщині загорілося авто, водій загинув.