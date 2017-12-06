Внаслідок ДТП у Маріуполі маршрутка врізалась в дерево, є постраждалі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 грудня. УНН У Маріуполі сталося ДТП за участю маршрутного таксі. У Приморському районі міста маршрутка “Богдан” зіткнулася з автомобілем “Dacia”, після чого автобус з пасажирами врізався у дерево. Від удару дерево впало. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліцї міста.
Попередньо встановлено, що причиною аварії стало недотримання водієм маршрутки безпечної швидкості та дистанції. Ще до приїзду правоохоронців на місці ДТП працювали бригади "швидкої".
Трьох людей з травмами різного ступеня було доставлено до медичного закладу. Іншим учасникам дорожньої пригоди надали допомогу на місці.
Наразі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Рівненщині загорілося авто, водій загинув.