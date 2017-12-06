В результате ДТП в Мариуполе маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16842 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31869 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102772 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111373 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132490 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106992 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113261 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117450 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 декабря. УНН В Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутного такси. В Приморском районе города маршрутка “Богдан” столкнулась с автомобилем “Dacia”, после чего автобус с пассажирами врезался в дерево. От удара дерево упало. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиций города.

Предварительно установлено, что причиной аварии стало несоблюдение водителем маршрутки безопасной скорости и дистанции. Еще до приезда правоохранителей на месте ДТП работали бригады “скорой”.

Три человека с травмами различной степени были доставлены в медицинское учреждение. Другим участникам дорожного происшествия оказали помощь на месте.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в результате ДТП в Ровенской области загорелся автомобиль, водитель погиб.

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