В результате ДТП в Мариуполе маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 декабря. УНН В Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутного такси. В Приморском районе города маршрутка “Богдан” столкнулась с автомобилем “Dacia”, после чего автобус с пассажирами врезался в дерево. От удара дерево упало. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиций города.
Предварительно установлено, что причиной аварии стало несоблюдение водителем маршрутки безопасной скорости и дистанции. Еще до приезда правоохранителей на месте ДТП работали бригады “скорой”.
Три человека с травмами различной степени были доставлены в медицинское учреждение. Другим участникам дорожного происшествия оказали помощь на месте.
Сейчас проводятся следственные действия.
Напомним, в результате ДТП в Ровенской области загорелся автомобиль, водитель погиб.