В результате ДТП в Мариуполе маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие

Предварительно установлено, что причиной аварии стало несоблюдение водителем маршрутки безопасной скорости и дистанции. Еще до приезда правоохранителей на месте ДТП работали бригады “скорой”.

Три человека с травмами различной степени были доставлены в медицинское учреждение. Другим участникам дорожного происшествия оказали помощь на месте.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в результате ДТП в Ровенской области загорелся автомобиль, водитель погиб.