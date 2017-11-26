Внаслідок ДТП у Луцьку постраждало п'ятеро осіб
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 26 листопада. УНН. П’ятеро осіб отримали травми в результаті зіткнення автомобілів “Daewoo Lanos” і “Mercedes-Benz” у Луцьку. ДТП трапилася на перехресті вулиць Набережна та Ковельська. Про це повідомили у патрульній поліції міста, передає УНН.
За даними очевидців, один з легковиків не пропустив іншого на перехресті. Від удару “Lanos” задимівся, водія з машини довелося вирізати рятувальникам.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Харковом маршрутне таксі в’їхало в легковий автомобіль
У ДТП постраждали п’ятеро осіб, серед яких 7-річна дитина. Їхньому життю загрози немає.
Нагадаємо, сьогодні на Закарпатті сталася ДТП, внаслідок якої постраждало три особи, одна з яких опинилася у реанімації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через зіткнення вантажівки та автобуса на Львівщині постраждало 12 осіб