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Внаслідок ДТП у Луцьку постраждало п'ятеро осіб

Внаслідок ДТП у Луцьку постраждало п'ятеро осіб

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 26 листопада. УНН. П’ятеро осіб отримали травми в результаті зіткнення автомобілів “Daewoo Lanos” і “Mercedes-Benz” у Луцьку. ДТП трапилася на перехресті вулиць Набережна та Ковельська. Про це повідомили у патрульній поліції міста, передає УНН.

За даними очевидців, один з легковиків не пропустив іншого на перехресті. Від удару “Lanos” задимівся, водія з машини довелося вирізати рятувальникам.

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У ДТП постраждали п’ятеро осіб, серед яких 7-річна дитина. Їхньому життю загрози немає.

Нагадаємо, сьогодні на Закарпатті сталася ДТП, внаслідок якої постраждало три особи, одна з яких опинилася у реанімації.

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