В результате ДТП в Луцке пострадали пять человек

По данным очевидцев, одна из легковушек не пропустила другую на перекрестке. От удара “Lanos” задымился, водителя из машины пришлось вырезать спасателям.

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В ДТП пострадали пять человек, среди которых 7-летний ребенок. Угрозы их жизни нет.

Напомним, сегодня на Закарпатье произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, один из которых оказался в реанимации.

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