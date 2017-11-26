В результате ДТП в Луцке пострадали пять человек
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пять человек получили травмы в результате столкновения автомобилей “Daewoo Lanos” и “Mercedes-Benz” в Луцке. ДТП произошло на перекрестке улиц Набережная и Ковель. Об этом сообщили в патрульной полиции города, передает УНН.
По данным очевидцев, одна из легковушек не пропустила другую на перекрестке. От удара “Lanos” задымился, водителя из машины пришлось вырезать спасателям.
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В ДТП пострадали пять человек, среди которых 7-летний ребенок. Угрозы их жизни нет.
Напомним, сегодня на Закарпатье произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, один из которых оказался в реанимации.
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