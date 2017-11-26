В результате ДТП в Луцке пострадали пять человек

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7517 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 20530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 29230 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 29216 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97163 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85680 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95666 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123515 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 148425 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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11:49 • 85439 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 85439 просмотра
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В результате ДТП в Луцке пострадали пять человек

В результате ДТП в Луцке пострадали пять человек

Киев  •  УНН

 • 11449 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пять человек получили травмы в результате столкновения автомобилей “Daewoo Lanos” и “Mercedes-Benz” в Луцке. ДТП произошло на перекрестке улиц Набережная и Ковель. Об этом сообщили в патрульной полиции города, передает УНН.

По данным очевидцев, одна из легковушек не пропустила другую на перекрестке. От удара “Lanos” задымился, водителя из машины пришлось вырезать спасателям.

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В ДТП пострадали пять человек, среди которых 7-летний ребенок. Угрозы их жизни нет.

Напомним, сегодня на Закарпатье произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, один из которых оказался в реанимации.

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