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Внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поблизу с.Панталія, Рівненської обл., вчора, 24 квітня, о 16:30 зіткнулося чотири автомобілі, травмовано сім людей. Повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненські й обл., передає УНН.

“З’ясувалося, що 20-річний водій „ВАЗ 2108“, житель Донецька, який наразі проживає у Львові, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся з „Mercedes-Benz Sprinter“. Останнім керував 33-річний житель Костопільського району. Авто врізалося у відбійник, у результаті чого його відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся із ще одним мікроавтобусом „Renault Trafic“, під керуванням 36-річного жителя Млинівського району. На момент ДТП іще один автомобіль „Mercedes-Benz Sprinter“, який рухався позаду транспортного засобу цієї ж марки, отримав механічні пошкодження. Намагаючись уникнути зіткнення, мікроавтобус врізався у відбійник”, -повідомили у поліції.

Першочергово медичної допомоги потребували пасажири “Renault”, троє дітей водія. У 13-річної дівчинки діагностували закриту травму передпліччя. Трирічна дівчинка отримала садна обличчя, а її сестричка, якій через місяць виповниться два роки, отримала забійну рану руки. Усіх малолітніх дітей госпіталізували у дитяче відділення Дубенської центральної районної лікарні. У їхнього батька діагностували рвану рану брови, однак близько десятої вечора з болем у шиї він знову звернувся до лікарні, де у нього виявили перелом поперекового відростка шийного відділу хребта. Чоловік нині перебуває у травматологічному відділенні цього ж медзакладу.

Унаслідок ДТП постраждав пасажир мікроавтобуса “Mercedes”, 28-річний житель Тернопільської області. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій потиличної ділянки, закриту травму щелепового суглобу. Також у салоні мікроавтобуса перебувало десятеро пасажирів, з яких, на щастя, ніхто не постраждав.

У приймальне відділення Дубенської ЦРЛ із закритим переломом плеча та струсом головного мозку доставили водія ВАЗа. Після надання медичної допомоги його відпустили на лікування за місцем проживання у м.Львів.

Сьогодні, 25 квітня, він звернувся в міську клінічну лікарню, де у нього діагностували перелом обох кісток правого передпліччя, забійні садна грудної клітки.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Відповідно до результатів медичного обстеження усі троє водіїв були тверезі.

Нагадаємо, 24 квітня п'ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Донеччині.

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