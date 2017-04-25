В результате ДТП на Ровенщине пострадали 7 человек

“Выяснилось, что 20-летний водитель” ВАЗ 2108 “, житель Донецка, который сейчас проживает во Львове, двигаясь в направлении Ровно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с „Mercedes-Benz Sprinter“. Которім управлял 33-летний житель Костопольского района. Авто врезалось в отбойник, в результате чего его отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одним микроавтобусом „Renault Trafic“, под управлением 36-летнего жителя Млинивского района. На момент ДТП еще один автомобиль „Mercedes-Benz Sprinter“, который двигался позади транспортного средства этой же марки, получил механические повреждения. Пытаясь избежать столкновения, микроавтобус врезался в отбойник ”, -сообщила в полиции.

Первоначально в медицинской помощи нуждались пассажиры “Renault”, трое детей водителя. В 13-летней девочки диагностировали закрытую травму предплечья. Трехлетняя девочка получила ссадины лица, а ее сестренка, которой через месяц исполнится два года, получила ушиб руки. Всех малолетних детей госпитализировали в детское отделение Дубенской центральной районной больницы. У их отца диагностировали рваную рану брови, однако около 22:00 с болью в шее он снова обратился в больницу, где у него обнаружили перелом поясничного отростка шейного отдела позвоночника. Мужчина сейчас находится в травматологическом отделении этого же медучреждения.

В результате ДТП пострадал пассажир микроавтобуса “Mercedes”, 28-летний житель Тернопольской области. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области, закрытую травму челюстной сустава. Также в салоне микроавтобуса находилось десять пассажиров, из которых, к счастью, никто не пострадал.

В приемное отделение Дубенской ЦРБ с закрытым переломом плеча и сотрясением головного мозга доставили водителя ВАЗа. После оказания медицинской помощи его отпустили на лечение по месту жительства в г.Львов.

Сегодня, 25 апреля, он обратился в городскую клиническую больницу, где у него диагностировали перелом обеих костей правого предплечья, убойные ссадины грудной клетки.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Согласно результатам медицинского обследования все трое водителей были трезвы.

Напомним, 24 апреля пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой области .