В результате ДТП на Ровенщине пострадали 7 человек

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38519 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101755 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155281 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115962 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112391 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104163 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107033 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103537 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153287 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 66482 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 48645 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 33360 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 62736 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 109865 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 109865 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148027 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 156553 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 153287 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 152962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111430 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121509 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128116 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128352 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132979 просмотра
Актуальное
В результате ДТП на Ровенщине пострадали 7 человек

В результате ДТП на Ровенщине пострадали 7 человек

Киев  •  УНН

 • 10538 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вблизи с.Панталия, Ровенской обл., вчера, 24 апреля, в 16:30 столкнулось четыре автомобиля, травмированы семь человек. Сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенские и обл., передает УНН.

“Выяснилось, что 20-летний водитель” ВАЗ 2108 “, житель Донецка, который сейчас проживает во Львове, двигаясь в направлении Ровно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с „Mercedes-Benz Sprinter“. Которім управлял 33-летний житель Костопольского района. Авто врезалось в отбойник, в результате чего его отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одним микроавтобусом „Renault Trafic“, под управлением 36-летнего жителя Млинивского района. На момент ДТП еще один автомобиль „Mercedes-Benz Sprinter“, который двигался позади транспортного средства этой же марки, получил механические повреждения. Пытаясь избежать столкновения, микроавтобус врезался в отбойник ”, -сообщила в полиции.

Первоначально в медицинской помощи нуждались пассажиры “Renault”, трое детей водителя. В 13-летней девочки диагностировали закрытую травму предплечья. Трехлетняя девочка получила ссадины лица, а ее сестренка, которой через месяц исполнится два года, получила ушиб руки. Всех малолетних детей госпитализировали в детское отделение Дубенской центральной районной больницы. У их отца диагностировали рваную рану брови, однако около 22:00 с болью в шее он снова обратился в больницу, где у него обнаружили перелом поясничного отростка шейного отдела позвоночника. Мужчина сейчас находится в травматологическом отделении этого же медучреждения.

В результате ДТП пострадал пассажир микроавтобуса “Mercedes”, 28-летний житель Тернопольской области. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области, закрытую травму челюстной сустава. Также в салоне микроавтобуса находилось десять пассажиров, из которых, к счастью, никто не пострадал.

В приемное отделение Дубенской ЦРБ с закрытым переломом плеча и сотрясением головного мозга доставили водителя ВАЗа. После оказания медицинской помощи его отпустили на лечение по месту жительства в г.Львов.

Сегодня, 25 апреля, он обратился в городскую клиническую больницу, где у него диагностировали перелом обеих костей правого предплечья, убойные ссадины грудной клетки.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Согласно результатам медицинского обследования все трое водителей были трезвы.

Напомним, 24 апреля пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой области .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы