Внаслідок ДТП на мосту Патона у Києві постраждали двоє осіб

“Там нетяжкі травми. Двоє потерпілих: один в міській клінічній лікарній №17, інший — залишений на місці”, — розповіли у центрі.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася на мосту Патона у Києві, через що утворилися затори.