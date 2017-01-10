Внаслідок ДТП на мосту Патона у Києві постраждали двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась сьогодні на мосту Патона у столиці, двоє осіб отримали нетяжкі травми, проте одну людину все ж було госпіталізовано. Про це УНН повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
“Там нетяжкі травми. Двоє потерпілих: один в міській клінічній лікарній №17, інший — залишений на місці”, — розповіли у центрі.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася на мосту Патона у Києві, через що утворилися затори.