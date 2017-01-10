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В результате ДТП на мосту Патона в Киеве пострадали два человека

В результате ДТП на мосту Патона в Киеве пострадали два человека

Киев • УНН

 • 13189 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня на мосту Патона в столице, два человека получили нетяжелые травмы, однако одного человека все же было госпитализировано. Об этом УНН сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Там нетяжелые травмы. Двое пострадавших: один в городской клинической больнице №17, другой - оставлен на месте ", - рассказали в центре.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на мосту Патона в Киеве , из-за чего образовались пробки.

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