Внаслідок ДТП на Хмельниччині згорів автомобіль з двома людьми
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. За припущеннями правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 3:00 8 січня, але, оскільки дорога малолюдна, то згорілий автомобіль у кюветі водії помітили лише близько 11:00. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНП у Хмельницькій області.
За попередньою інформацією, 26-річний чоловік та 20-річна дівчина о 2:00 8 січня виїхали від родичів, де святкували Різдво, але додому так і не дісталися. Транспортний засіб злетів з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом та зайнявся.
Машина вигоріла настільки сильно, що її марку вдалося встановити лише після залучення фахівців криміналістичної лабораторії.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Білогірського відділення поліції та правоохоронці ГУНПУ області.