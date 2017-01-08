Внаслідок ДТП на Хмельниччині згорів автомобіль з двома людьми

За попередньою інформацією, 26-річний чоловік та 20-річна дівчина о 2:00 8 січня виїхали від родичів, де святкували Різдво, але додому так і не дісталися. Транспортний засіб злетів з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом та зайнявся.

Машина вигоріла настільки сильно, що її марку вдалося встановити лише після залучення фахівців криміналістичної лабораторії.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Білогірського відділення поліції та правоохоронці ГУНПУ області.