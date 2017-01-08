В результате ДТП в Хмельницкой области сгорел автомобиль с двумя людьми
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. По предположениям правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло около 3:00 8 января, но, поскольку дорога малолюдная, то сгоревший автомобиль в кювете водители заметили только около 11:00. Об этом сообщили корреспонденту УНН в СК ГУНП в Хмельницкой области.
По предварительной информации, 26-летний мужчина и 20-летняя девушка в 2:00 8 января выехали от родственников, где праздновали Рождество, но домой так и не добрались. Транспортное средство слетело с дороги в кювет, где столкнулось с деревом и загорелось.
Машина выгорела настолько сильно, что ее марку удалось установить только после привлечения специалистов криминалистической лаборатории.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белогорского отделения полиции и стражи порядка ГУНПУ области.