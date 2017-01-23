Внаслідок авіаудару по північному сходу Сирії загинуло шестеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В результаті авіаудару по одному з колишніх фермерських господарств поблизу міста Ідліб на північному сході Сирії загинуло шестеро дітей, вісім підлітків поранено, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Представник сил цивільної оборони Ідліб Лейс ель-Фаріс повідомив “Анадолу”, що в районі авіаудару знаходилися біженці з інших районів Сирії.
“Удар завдано по району Нейраб на північ від Ідліб. Поранені доставлені в найближчий польовий госпіталь. Кому саме належав літак невідомо”, - повідомив Лейс ель-Фаріс.
Крім того, авіаудару зазнав один з військових штабів угруповання “Фронт Захоплення Алеппо” в районі Акробат в Ідлібі.
На цей раз імовірно діяла авіація Міжнародної коаліції на чолі з США. В результаті авіаудару загинули ряд лідерів угруповання.
Як повідомляв УНН, в Афганістані заявили про знищення чотирьох бойовиків "ІД".