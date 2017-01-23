В результате авиаудара по северо-востоку Сирии погибли шесть детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В результате авиаудара по одному из бывших фермерских хозяйств вблизи города Идлиб на северо-востоке Сирии погибли шесть детей, восемь подростков ранены, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Представитель сил гражданской обороны Идлиб Лейс эль-Фарис сообщил "Анадолу", что в районе авиаудара находились беженцы из других районов Сирии.
"Удар нанесен по району Нейраб севернее Идлиб. Раненые доставлены в ближайший полевой госпиталь. Кому именно принадлежал самолет неизвестно ", - сообщил Лейс эль-Фарис.
Кроме того, авиаудара потерпел один из военных штабов группировки "Фронт Захвата Алеппо" в районе Акробат в Идлибе.
На этот раз вероятно действовала авиация Международной коалиции во главе с США. В результате авиаудара погибли ряд лидеров группировки.
Как сообщал УНН, в Афганистане заявили об уничтожении четырех боевиков "ИГ" .