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Внаслідок авіакатастрофи в Бельгії загинули двоє осіб

Внаслідок авіакатастрофи в Бельгії загинули двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У східній Бельгії сталась авіакатастрофа, в результаті аварії приватного літака загинули двоє людей. Як повідомили представники місцевих правоохоронних органів у понеділок, причини аварії досі не відомі, передає УНН з посиланням на Reuters.

Місцеві ЗМІ показали зображення з місця аварії, на яких видно, як літак з гвинтом врізався носовою частиною об землю у лісі за межами бельгійського міста Хасселт поблизу голландського кордону.

Місцеві поліцейські повідомили в Twitter, що наразі на місці проводяться розслідування причин катастрофи.

Як повідомяв УНН, у понеділок 12 лютого в австрійській провінції Штирія зіткнулися два потяги. В результаті аварії одна жінка загинула, ще 22 отримали поранення.

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