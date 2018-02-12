Внаслідок авіакатастрофи в Бельгії загинули двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У східній Бельгії сталась авіакатастрофа, в результаті аварії приватного літака загинули двоє людей. Як повідомили представники місцевих правоохоронних органів у понеділок, причини аварії досі не відомі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Місцеві ЗМІ показали зображення з місця аварії, на яких видно, як літак з гвинтом врізався носовою частиною об землю у лісі за межами бельгійського міста Хасселт поблизу голландського кордону.
Місцеві поліцейські повідомили в Twitter, що наразі на місці проводяться розслідування причин катастрофи.
Як повідомяв УНН, у понеділок 12 лютого в австрійській провінції Штирія зіткнулися два потяги. В результаті аварії одна жінка загинула, ще 22 отримали поранення.