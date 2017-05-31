Внаслідок аварії на Хмельниччині травмувався громадянин Чехії
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Під час руху автобусу міжміського сполучення “Карлові Вари-Одеса”, загорілося колесо. Один з пасажирів зголосився допомогти водію гасити колесо і отримав важкі травми голови. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі УПП Хмельницького.
“Під час патрулювання поліцейські звернули увагу на те, що в автобуса згоріле колесо, а у чоловіка, який знаходився поряд — рвані рани голови. Патрульні викликали медиків і надали першу медичну допомогу,” — зазначив речник УПП Роман Мартинюк.
“Як встановлено, потерпілий — 36-річний громадянин Чехії. Коли чоловік допомагав водієві загасити пожежу, колесо вибухнуло. Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні. На місці події працює СОГ,”- додав Р.Мартинюк.
Нагадаємо, у Києві на пл.Шевченка сталась дорожньо-трансопртна пригода за участі легкового автомобіля і маршрутки з пасажирами, десять людей постраждали