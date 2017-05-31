В результате аварии на Хмельнитчине травмировался гражданин Чехии
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время движения автобуса междугороднего сообщения “Карловы Вары-Одесса”, загорелся колесо. Один из пассажиров вызвался помочь водителю тушить колесо и получил тяжелые травмы головы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе УПП Хмельницкого.
"Во время патрулирования полицейские обратили внимание на то, что у автобуса сгоревшее колесо, а у мужчины, который находился рядом - рваные раны головы. Патрульные вызвали медиков и оказали первую медицинскую помощь ", - отметил представитель УПП Роман Мартынюк.
"Как установлено, пострадавший - 36-летний гражданин Чехии. Когда человек помогал водителю потушить пожар, колесо взорвалось. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу. На месте происшествия работает СОГ ", - добавил Р.Мартинюк.
Напомним, в Киеве на пл.Шевченко произошло дорожно-трансопртна приключение с участием легкового автомобиля и маршрутки с пассажирами, десять человек пострадали