ВМС Венесуели затримали корабель з гумдопомогою - журналістка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Група кораблів Військово-морських сил (ВМС) Венесуели в суботу затримала судно з гуманітарною допомогою, що слідувало в республіку з Пуерто-Ріко. Про це повідомила на своїй сторінці в Twitter венесуельська журналістка Маріана Рейес, інформує УНН.
“Кораблі ВМС Венесуели не дають судну продовжувати рух, — написала Рейес. — Звучать погрози відкрити вогонь і відправити судно до острова Бонейр. Робляться спроби вести переговори”.
Пізніше журналістка зазначила, що судно “розвернулося і лягло на зворотний курс”. “Воно рухається в міжнародних водах і чекає подальших вказівок”, — додала Рейес.
Раніше повідомлялося, що шість кораблів ВМС Венесуели, в тому числі один фрегат, вирушили на перехоплення судна, яке покинуло Пуерто-Ріко в минулу середу з 250 тоннами гуманітарної допомоги на борту.
Як інформував УНН, на території Колумбії попросили притулку понад 60 венесуельських військових.