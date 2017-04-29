ВМС України заявили про готовність застосувати зброю у випадку провокацій в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Військово-Морські Сили Збройних Сил України попередили, що готові застосувати зброю в разі провокації в Одесі 2 травня. Відповідна заява опублікована на сторінці ВМС у Facebook, передає УНН.
“Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України звертає увагу громадян на те, що у разі будь-яких спроб провокацій, неадекватних дій з боку деструктивних елементів стосовно військових об’єктів або військовослужбовців, посадові особи гарнізонів, військових частин, чергових служб, варти і нарядів вживатимуть відповідні заходи протидії, передбачені чинними нормативно-правовими актами України, у тому числі — у випадку необхідності — із застосуванням зброї”, — йдеться у повідомленні.
При цьому у ВМС зазначили, що останнім часом ворог активізував провокації, в тому числі в зоні відповідальності Військово-Морських Сил України.
“Антиукраїнські сили свої ганебні наміри цинічно „підганяють“ під свята і річницю трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі”, — зазначається у заяві.
Командування ВМС закликало місцеві органи влади і громадян бути пильними, не “вестися” на провокації російських спецслужб, зберігати спокій, дотримуватися законів України, а при виявленні підозрілих осіб поблизу військових об’єктів негайно повідомляти військове командування і правоохоронні органи.
Нагадаємо, 2 травня в Одесі чергуватимуть дві тисячі правоохоронців і будуть встановлені додаткові пости на в’їздах у місто.