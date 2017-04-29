ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в случае провокаций в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Военно-Морские Силы Украины предупредили, что готовы применить оружие в случае провокаций в Одессе 2 мая. Соответствующее заявление опубликовано на странице ВМС в Facebook, передает УНН.
“Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, стражи и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе — в случае необходимости — с применением оружия”, - говорится в сообщении.
При этом в ВМС отметили, что в последнее время враг активизировал провокации, в том числе в зоне ответственности Военно-Морских Сил Украины.
“Антиукраинские силы свои позорные намерения цинично "подгоняют" под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе”, — отмечается в заявлении.
Командование ВМС призвало местные органы власти и граждан быть бдительными, не “вестись” на провокации российских спецслужб, сохранять спокойствие, соблюдать законы Украины, а при обнаружении подозрительных лиц вблизи военных объектов немедленно сообщать военному командованию и правоохранительным органам.
Напомним, 2 мая в Одессе будут дежурить две тысячи правоохранителей и будут установлены дополнительные посты на въездах в город.