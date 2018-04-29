ВМС України святкують 100 років свого існування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, військово-морські сили України святкують 100 років з моменту свого заснування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Увесь Чорноморський флот перейшов 29 квітня 1918 року у підпорядкування Української Народної Республіки. Таке рішення прийняли під час наради делегатів корабельних команд і майже на всіх кораблях урочисто було піднято український прапор.
Попри те, що українська національна революція та державність були придушені навалою більшовицьких військ, історичне значення факту заснування Українською державою військо-морського флоту є унікальним і далекоглядним. Це означає, що Україна як суверенна та незалежна держава завжди буде морською державою з власними військово-морськими силами та флотськими традиціями, які в нашій історії сягають ще часів княжої та козацько-гетьманської доби.
Як повідомляв УНН, українські бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади та танковий взвод 14 окремої механізованої бригади розпочали участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X. Про це в мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко