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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ВМС України святкують 100 років свого існування

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, військово-морські сили України святкують 100 років з моменту свого заснування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.

ВМС України святкують 100 років свого існування

Увесь Чорноморський флот перейшов 29 квітня 1918 року у підпорядкування Української Народної Республіки. Таке рішення прийняли під час наради делегатів корабельних команд і майже на всіх кораблях урочисто було піднято український прапор.

Попри те, що українська національна революція та державність були придушені навалою більшовицьких військ, історичне значення факту заснування Українською державою військо-морського флоту є унікальним і далекоглядним. Це означає, що Україна як суверенна та незалежна держава завжди буде морською державою з власними військово-морськими силами та флотськими традиціями, які в нашій історії сягають ще часів княжої та козацько-гетьманської доби.

Як повідомляв УНН, українські бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади та танковий взвод 14 окремої механізованої бригади розпочали участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X. Про це в мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко

Українські Національні Новини

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