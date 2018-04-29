ВМС Украины празднуют 100 лет своего существования

Весь Черноморский флот перешел 29 апреля 1918 года в подчинение Украинской Народной Республики. Такое решение приняли на совещании делегатов корабельных команд и почти на всех кораблях торжественно был поднят украинский флаг.

Несмотря на то, что украинская национальная революция и государственность были подавлены нашествием большевистских войск, историческое значение факта основания Украинским государством военно-морского флота является уникальным и дальновидным. Это означает, что Украина как суверенное и независимое государство всегда будет морской страной со своими военно-морскими силами и флотскими традициями, которые в нашей истории достигают еще времен княжеской и казацко-гетманской эпохи.



Как сообщал УНН, украинские бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады начали участие в международных учениях Combined Resolve X. Об этом в сети Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко