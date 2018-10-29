ВМС України розпочали підготовку екіпажів, які служитимуть на отриманих від США катерах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Військово-морські Сили Збройних Сил України розпочали підготовку екіпажів, які нестимуть службу на переданих від США катерах морської оборони Island. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“Минулого тижня у ВМБ “Південь” розпочалася підготовка членів екіпажу, які служитимуть на вже українських Island”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, наприкінці вересня цього року на базі Берегової охорони США в місті Балтиморі, у штаті Меріленд Україні було передано два колишні катери Берегової охорони класу “Island” (“Айленд”).