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7 марта, 19:45 • 159116 просмотра

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ВМС Украины начали подготовку экипажей, которые будут служить на полученных от США катерах

ВМС Украины начали подготовку экипажей, которые будут служить на полученных от США катерах

Киев  •  УНН

 • 14071 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины начали подготовку экипажей, которые будут нести службу на переданных США катерах морской обороны Island. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

“На прошлой неделе в ВМБ „Юг“ началась подготовка членов экипажа, которые будут служить на уже украинских Island”, — говорится в сообщении.

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В конце сентября этого года на базе Береговой охраны США в городе Балтиморе, в штате Мэриленд Украины было передано два бывших катера Береговой охраны класса “Island” (“Айленд”).

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