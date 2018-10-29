ВМС Украины начали подготовку экипажей, которые будут служить на полученных от США катерах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины начали подготовку экипажей, которые будут нести службу на переданных США катерах морской обороны Island. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
“На прошлой неделе в ВМБ „Юг“ началась подготовка членов экипажа, которые будут служить на уже украинских Island”, — говорится в сообщении.
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В конце сентября этого года на базе Береговой охраны США в городе Балтиморе, в штате Мэриленд Украины было передано два бывших катера Береговой охраны класса “Island” (“Айленд”).