ВМС Украины начали подготовку экипажей, которые будут служить на полученных от США катерах

“На прошлой неделе в ВМБ „Юг“ началась подготовка членов экипажа, которые будут служить на уже украинских Island”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко рассказала, для чего Украине два переданы США катера класса Island

В конце сентября этого года на базе Береговой охраны США в городе Балтиморе, в штате Мэриленд Украины было передано два бывших катера Береговой охраны класса “Island” (“Айленд”).