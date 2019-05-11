ВМФ Венесуели заявив про корабль США в територіальних водах країни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Вдень 8 травня венесуельські військові виявили у виключній економічній зоні республіки американський корабель. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ВМФ Венесуели в Twitter.
Мова, пояснили військові, йшла про корабль берегової охорони Сполучених Штатів USCG James. Чи попереджав американський корабель венесуельських прикордонників про свої пересування, в ВМФ не розповіли.
На наступний день, 9 травня, судно, за інформацією відомства, змінило курс і на 14 миль (22,5 км) наблизилося до порту Гуаїра в штаті Варгас на півночі країни. Реагуючи на це, назустріч американському кораблю вийшов патрульний корабель боліваріанського флоту.
Після того, як між ними було встановлено зв'язок, USCG James ще раз змінив курс і покинув територіальні води Венесуели, розповіли представники флоту. З чим був пов'язаний інцидент, там не пояснили.
Про те, що американський корабель берегової охорони заходив в територіальні води Венесуели, також свідчили матеріали порталу Marinetraffic.
Нагадаємо, військово-морський флот США вирішив направити до берегів Латинської Америки госпітальний корабель на тлі триваючої кризи в Венесуелі.