Власникові нічного клубу у Харкові загрожує ув’язнення за порушення карантину

“Слідчі повідомили про підозру власнику одного з нічних клубів Харкова за порушення карантинних норм. Підприємцю загрожує до 3 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 листопада до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення, що не зважаючи на обмеження щодо роботи розважальних закладів у нічний час, власник клубу по проспекту Тракторобудівників організував роботу персоналу.

Слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на столичному Подолі правоохоронці виявили нічний клуб, який працював усупереч карантинних обмежень.