Власникові нічного клубу у Харкові загрожує ув’язнення за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харкові повідомили про підозру власнику нічного клубу через роботу закладу під час карантинних обмежень. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Слідчі повідомили про підозру власнику одного з нічних клубів Харкова за порушення карантинних норм. Підприємцю загрожує до 3 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 1 листопада до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення, що не зважаючи на обмеження щодо роботи розважальних закладів у нічний час, власник клубу по проспекту Тракторобудівників організував роботу персоналу.
Слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на столичному Подолі правоохоронці виявили нічний клуб, який працював усупереч карантинних обмежень.