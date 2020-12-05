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Владельцу ночного клуба в Харькове грозит заключение за нарушение карантина

Владельцу ночного клуба в Харькове грозит заключение за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 12528 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Харькове сообщили о подозрении владельцу ночного клуба из-за работы заведения во время карантина. Ему грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Следователи сообщили о подозрении владельцу одного из ночных клубов Харькова за нарушение карантинных норм. Предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 ноября в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение, что несмотря на ограничения по работе развлекательных заведений в ночное время, владелец клуба по проспекту Тракторостроителей организовал работу.

"Следственным Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 физическому лицу-предпринимателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на столичном Подоле правоохранители обнаружили ночной клуб, работавший вопреки карантину.

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