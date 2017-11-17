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Власники нелегальних АГЗП в області втратили відчуття міри - Горган

Власники нелегальних АГЗП в області втратили відчуття міри - Горган

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На відміну від столиці, у Київській області власники незаконних газозаправних модулів втратили відчуття міри. Підприємці не розуміють, що це тимчасовий бізнес. Про це заявив губернатор області Олександр Горган на українському форумі ринку скрапленого газу LPG Ukraine 2017, передає УНН.

За його словами, скарг від населення з приводу нелегальних модулів - одиниці.

"Навколо модулів виростає густа інфраструктура - кафе, туалети, парковки. Люди думають, що так потрібно. Більш того, нерідко проти рятувальників піднімається вся громада, оскільки модуль - частина бізнесу бюджетоутворюючих бізнес-структур", - зазначив він.

О.Горган додав, що обласний нелегальний ринок скрапленого газу представлений одиничними модулями. А спроби їх знести нерідко терплять фіаско.

"У більшості випадків спроби знести їх завершуються дзвінками зверху, де пояснюють, що це хороша людина, ветеран міністерства і т.д.", - пояснив О.Горган.

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.

Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.

За підсумками лабораторних досліджень, експерти констатували, що ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN.

Найгірший результат - у нелегальних АГЗС, так званих "бочок".

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