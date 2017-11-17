Владельцы нелегальных АГЗП в области утратили чувство меры - Горган
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В отличие от столицы, в Киевской области владельцы незаконных газозаправочных модулей утратили чувство меры. Предприниматели не понимают, что это временный бизнес. Об этом заявил губернатор области Александр Горган на украинском форуме рынка сжиженного газа LPG Ukraine 2017, передает УНН.
По его словам, жалоб от населения по поводу нелегальных модулей — единицы.
"Вокруг модулей вырастает густая инфраструктура — кафе, туалеты, парковки. Люди думают, что так нужно. Более того, нередко против спасателей поднимается вся громада, поскольку модуль — часть бизнеса бюджетообразующих бизнес-структур", — отметил он.
А.Горган добавил, что областной нелегальный рынок сжиженного газа представлен единичными модулями. А попытки их снести нередко терпят фиаско.
"В большинстве случаев попытки снести их заканчиваются звонками сверху, где объясняют, что это хороший человек, ветеран министерства и т.д.", — объяснил А.Горган.
Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.
Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.
По итогам лабораторных исследований, эксперты констатировали, что ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN.
Худший результат - у нелегальных АГЗС, так называемых "бочек".